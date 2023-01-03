Нібито жодна з країн не змогла надати докази звинувачень.

Іран не можна вважати стороною "конфлікту в Україні". Тегеран відкидає всі звинувачення з цього приводу. Ні Київ, ні уряди інших країн нібито не змогли надати доказів підтримки Росії східною державою.

Як передає портал Xinhua, такими заявами відзначився офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані на недавній прес-конференції. Він сказав: "Іран не є частиною конфлікту в Україні, і необгрунтовані звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити це питання".

За словами Канаані, Київ і Тегеран обмінялися думками з приводу звинувачень. Однак ні Україна, ні інші країни нібито не змогли надати доказів підтримки агресора з боку Ірану.

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"Оборонне співробітництво Ірану [з іншими країнами] засноване на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів і правил", — продовжив Канаані.

Офіційний представник МЗС повідомив, що партнерство з РФ у військовій сфері було нібито налагоджено ще до повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Канаані порадив припинити висувати "безпідставні і неправдиві звинувачення" проти Ірану.

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З осені минулого року рашисти застосовують для ударів по мирних містах нашої країни і, зокрема, об'єктах інфраструктури іранські дрони-камікадзе Shahed, прозвані в народі "мопедами". Окупанти маркують їх, як "Герань".

Остання масована атака із застосуванням безпілотників була організована 1 і 2 січня. За словами президента Володимира Зеленського, за два дні українські захисники збили понад 80 ворожих БПЛА.

Як повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Гнат, ціль ударів дронами — це виснажити українську систему ППО, пошкодити об'єкти критичної інфраструктури і знизити бойовий дух українців.

Зеленський у зверненні 2 січня також розповів, що рашисти планують тривале бомбардування із застосуванням іранських дронів-камікадзе.

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