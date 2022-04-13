За розрахунками спеціалістів, тим, хто копав там окопи, залишилося жити максимум рік.

Боєприпаси, спалена військова техніка, кинуті на Чорнобильській АЕС російськими окупантами, підтверджують їх втечу з території України, а вивезені із зони відчуження речі, як і самі грабіжники, є пересувними джерелами радіації.

Пр це у Фейсбуці заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Спалена ворожа техніка, покинуті боєприпаси й речі окупантів на Чорнобильській АЕС – усе це свідчить про те, що вони не робили жодного "доброго жесту" і не відходили з Київщини зі своєї власної волі, як брешуть зараз їхні хазяї у Кремлі, а банально просто втікали", - написав Монастирський.

Він зазначив, що російські військові, відступаючи, "тягли з АЕС все – від посуду до запчастин і приладів. Тому і вони самі, і награбоване ними на станції, і їхня техніка є, по суті, пересувними джерелами випромінювання, які вражатимуть радіацією всіх довкола себе".

"За розрахунками спеціалістів, тим, хто копав там окопи, залишилося жити максимум рік", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Він також зазначив, що наразі Чорнобильську АЕС охороняє Національна гвардія України. За його словами, Національна поліція документує злочини окупантів, а ДСНС України – рятувальники та піротехніки – обстежують та розміновують територію.

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