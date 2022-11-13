Після 12:00 в нашій країні оголосили тривогу, вся карта України "почервоніла".

Вдруге за 13 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про активність ворожої авіації в небі Білорусі.

Як свідчить карта повітряних тривог, вся Україна "почервоніла" через загрозу ударів з повітря. Зараз спостерігається активність винищувачів ворога.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Телеграм, злети винищувачів зафіксовані в низці населених пунктів республіки Білорусь, що стала плацдармом для армії РФ для завдання ударів по українській території.

Відео дня

"Мачулищі. Зліт МіГ-31к під номером RF-92339. Напрямок: південь. 12:01 Барановичі. Зліт винищувача. 12:05 Клецьк. Проліт винищувача на схід. 12:14 Солігорський район. Проліт винищувача", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога зранку 13 листопада

У неділю, 13 листопада, після 9 ранку по всій материковій частині України було оголошено повітряну тривогу. Усе – через активність ворожої авіації на території Білорусі.

Було зафіксовано зліт МіГ-31К, який може переносити ракети "Кинжал". А з Барановичів вилітав винищувач.

Нагадаємо, Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території Республіки Білорусь. Через це проти Білорусі, як і Росії, запроваджено нові європейські санкції.

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