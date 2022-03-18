На думку Подоляка, війна для РФ буде в сто разів більш руйнівною у разі використання такої зброї.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав погрози російського президента Путіна застосувати ядерну зброю у відповідь на закриття неба "трішки фантастичним сюжетом".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Meduza. На його думку, війна для РФ буде в сто разів більш руйнівною у разі використання такої зброї.

"Ми все ж таки думаємо, що підійдемо до мирної угоди, до пакетних рішень. Тому що війна є надзвичайно руйнівною для Росії. І стократ руйнівніша у разі застосування тактичної ядерної зброї. І, в принципі, було б бажаним, щоб європейським політикам перестало здаватися, що (російська армія, - ред.) це дуже сильна загроза. Нехай ухвалять якесь відповідальне рішення", - заявив Подоляк.

Як відомо, розвідка США вважає, що п резидент Росії Володимир Путін може погрожувати Заходу застосуванням ядерної зброї, якщо опір України російському вторгненню продовжиться.

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