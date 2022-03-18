Поєднання непокори України та економічних санкцій загрожує "здатності Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси".

Президент Росії Володимир Путін може погрожувати Заходу застосуванням ядерної зброї, якщо опір України російському вторгненню продовжиться.

Про це йдеться в доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США, передає Bloomberg.

"Тривала окупація частини української території загрожує виснажити російські війська та скоротити їхній модернізований арсенал озброєнь, у той час як економічні санкції, ймовірно, призведуть Росію до тривалої економічної депресії та дипломатичної ізоляції", – сказав директор Управління оборонної розвідки, генерал-лейтенант Скотт Беріер.

За його словами, поєднання непокори України та економічних санкцій загрожує "здатності Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси".

"Оскільки ця війна та її наслідки повільно послаблюють російську силу, Росія, ймовірно, буде все більше покладатися на свій ядерний засіб стримування, щоб продемонструвати силу своїй внутрішній і зовнішній аудиторії", - зазначаться у звіті.

Агентство Пентагону похмуро оцінює ставки напередодні розмови між президентом Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Незважаючи на те, що чиновники США намагаються зрозуміти позицію Китаю щодо війни, Байден буде звертатися за допомогою до Сі, щоб посилити тиск на Москву та змусити її припинити війну.

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