В ліквідованого окупанта було аж семеро дітей.

Збройні сили України відправили на концерт до Кобзона православного добровольця з Ярославля Олексія Рубченкова. У чоловіка було семеро дітей.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Рубченкова "задвохсотили" 9 січня. 46-річний батько сімох дітей був читцем в одному з храмів РПЦ.

"На "сво" Рубченков потрапив добровільно, втікши від сімейного трешняка, підписавши контракт у статусі окупанта-стрільця у званні старшого сержанта. До відправки на загарбницьку війну Рубченков був читцем у місцевій попівській парафії", - зазначив експерт.

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Окупанти з РПЦ на війні проти України

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні ліквідовано російського "бойового попа" з РПЦ Олександра Караулова разом з цілою пачкою інших окупантів під час евакуації "трьохсотих".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

А нещодавно стало відомо, що в Україні ліквідували чергового бойового попа РПЦ - ієромонаха Воніфатія. Свою смерть загарбник в рясі знайшов в одному з населених пунктів під Волновахою.

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