Окупанта ліквідували в одному з населених пунктів під Волновахою.

В Україні ліквідували чергового бойового попа РПЦ - ієромонаха Воніфатія. Свою смерть загарбник в рясі знайшов в одному з населених пунктів під Волновахою.

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, ліквідацію попа підтверджують його російські джерела. Воніфатія "задвохсотили" в селищі Нікольське Волноваського району Донецької області.

Інформації про загиблого Воніфатії в мережі вкрай мало, але допомогла попівська дочка - Тетяна Нагорна в дівочості Гордієнко. Після аналізу акаунтів жінки вдалося втсановити, що ім'я попа в миру – Микола Гордієнко. Вік - 63 роки. Проживав у Алтайському краю. Піп любив фотографуватися та публікувати ці світлини.

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ЗСУ "мінусують" окупантів: головні новини

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні ліквідовано російського "бойового попа" з РПЦ Олександра Караулова разом з цілою пачкою інших окупантів під час евакуації "трьохсотих".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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