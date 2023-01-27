По евакуаційній колоні відпрацював український міномет.

На війні в Україні ліквідовано російського "бойового попа" з РПЦ Олександра Караулова разом з цілою пачкою інших окупантів під час евакуації "трьохсотих".

Згадка про знищення Караулова з'явилась у російських соцмережах. Коли і на якому напрямку попа ліквідували - не вказується.

Караулов, як і його вже "відкобзонені" друзі, рятував загарбників з-під вогню ЗСУ, але так сталось, що й сам отримав "подарунок" від українських захисників.

Відео дня

Вказується, що по евакуаційній колоні відпрацював український міномет. "Загинув по-геройськи, витягуючи хлопців, які підірвалися на міні. У цей час по них відпрацював міномет", - йдеться у повідомленні.

У переліку "новоприставлених воїнів" всього імена 14 окупантів, яких ЗСУ "відправили до пекла" того дня.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 27 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 850 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 124 710.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

Українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

Ще не так давно мережу приголомшили кадри усіяного трупами російських найманців поля на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: