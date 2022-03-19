Питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

В Україні запрацювали спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю BBC.

"Вже є (табори для військовополонених – ред.). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція... Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", - заявила Венедіктова.

За словами Венедіктової, питання спеціальних військових таборів відпрацювали – про це підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами.

Водночас генпрокурор уточнила, що наразі питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

Як відомо, орієнтовна кількість взятих у полон росіян - близько 500-700. В полон потрапили за час війни 250-300 російських військовослужбовців "строковиків".

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