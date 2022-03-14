В базі даних "Clearview AI" нараховується 10 мільярдів зображень.

Міністерство оборони України розпочало використовувати технологію розпізнавання обличчя "Clearview AI", щоб розпізнавати російських нападників, боротися з дезінформацією та ідентифікувати загиблих.

Як повідомляє Reuters, про це повідомила засновниця та головний виконавчий директор "Clearview AI".

"Україна отримує безкоштовний доступ до потужної пошукової системи "Clearview AI" для облич, що дозволяє владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах", - йдеться в повідомленні.

Засновниця "Clearview" зазначила, що база даних її стартапу нараховує понад 10 мільярдів фотографій та понад 2 мільярди зображень із російської соціальної мережі "ВКонтакте".

"Ця база даних може допомогти Україні легше ідентифікувати загиблих, ніж намагатися зіставити відбитки пальців, і працює, навіть якщо є пошкодження обличчя", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Clearview AI - американська компанія з розпізнавання облич, що надає програмне забезпечення компаніям, правоохоронним органам, університетам та приватним особам.

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