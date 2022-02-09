Літак США привіз понад 80 тонн боєприпасів для української армії.

Десятий літак з військовою допомогою від США прибув в Україну.

Про це у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні в аеропорті Бориспіль день "відкритих дверей"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів й 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних Сил України від наших партнерів! Вітаємо в Києві", - написав Резніков.

Раніше сьогодні, 8 лютого, до Києва прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

7 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Військова допомога надійшла від США, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Чехії.

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Як раніше повідомляв УНІАН, міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Як підкреслив глава МЗС, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

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