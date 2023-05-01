"Губернатор" Севастополя Развожаєв заявив про атаку БПЛА.

У понеділок, 1 травня, відоме кримське курортне місто Євпаторія нестандартно відкриває "сезон": небо стрясають гучні вибухи.

Про "бавовну" в тимчасово окупованому місті повідомили місцеві жителі. За їх словами, в Євпаторії працює ППО.

"Тільки що полетіло, був такий вибух", - зазначила очевидиця в кадрі.

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Тим часом" губернатор "міста Севастополя Михайло Развожаєв публікує панічні повідомлення про масову атаку БПЛА. Про це пише телеграм-канал "Раньше всех. Ну прчти".

"Сили флоту у взаємодії з ППО зараз відбивають атаку ворожих безпілотників на зовнішньому рейді. Один безпілотник вже збитий", - повідомив він.

Севастополь стрясають вибухи - у місті горіла нафтобаза

Нагадаємо, що 29 квітня гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв також звинуватив ЗСУ у запуску БПЛА, які вдарили по місцевій нафтобазі. Внаслідок "атаки" росіяни насилу змогли загасити резервуар об'єкта.

При цьому ставленик РФ сам заплутався у своїх повідомленнях. Спочатку він розповідав про атаку двох безпілотника, але потім спростував кількість БПЛА.

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