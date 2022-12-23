Пхеньян стверджує, що Росія не потребує жодної військової допомоги.

Північна Корея спростувала повідомлення про постачання своєї зброї до Росії і звинуватила США у "злочинних діях" щодо озброєння України. Відповідну заяву Міністерства закордонних справ країни поширило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

"Інтриганське повідомлення японських ЗМІ про те, що наша країна надала Росії військові вантажі, – це зовсім незграбний і безпідставний піар-хід, який безглуздо оцінювати і коментувати", – йдеться в заяві.

У Пхеньяні наполягають на тому, що жодних збройових угод між КНДР і Росією не існує. Північнокорейський МЗС вважає, що "безпідставні версії про збройові угоди" між двома країнами "фабрикує ряд нездорових сил".

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"Міжнародне співтовариство (...) має сфокусуватися на злочинних діях США, які масовано закачують в Україну різні види смертоносних збройних оснащень і породжують криваву трагедію і руйнування в цій країні", – йдеться в заяві.

Північнокорейське МЗС також зазначило, що російський народ здатен "захищати безпеку і територіальну цілісність своєї країни без чиєїсь військової допомоги".

Поставки північнокорейської зброї в Росію

На початку вересня розвідка США з'ясувала, що Північна Корея, ймовірно, постачає Росії боєприпаси для артилерії та стрілецької зброї. Пхеньян ці звинувачення відкинув.

Вже в листопаді стало відомо, що фабрики КНДР прийняли велике замовлення на пошиття військової форми для російської армії.

22 грудня ЗМІ з посиланням на американську розвідку знову повідомили про постачання північнокорейської зброї до Росії. Цього разу одержувачем виступила не російська армія, а так звана "група Вагнера".

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