Навпаки, Пригожин закликав покарати тих, хто проспав появу біля Кремля БПЛА.

Ватажок терористичний ПВК "Вагнера" Євген Пригожин засмучений ударами БПЛА по Кремлю 3 травня і вже не соромиться у виразах. У коментарі своїй прес-службі він заявив, що не вважає виправданою ідею застосувати по Україні ядерну зброю у відповідь на невідомі безпілотники в центрі Москви.

Навпаки, Пригожин закликав покарати тих, хто проспав появу біля Кремля БПЛА. Натомість російський "м'ясник" вважає, що Росії слід наростити виробництво своїх дронів і вже ними бити по Україні.

"Про застосування ядерної зброї у відповідь на застосування безпілотника, звичайно, ніякої мови бути не може. Потрібно перш за все (взяти) на дибу того, хто відповідає за боротьбу з безпілотниками, розібратися, як це могло статися в принципі. А після цього докласти всіх зусиль, щоб ми стали провідною державою в області розвитку технології БПЛА, і точно такими ж безпілотниками відповідати", - висловився Пригожин.

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Він додав, що всі, хто закликав до ударів ядерною зброєю, мають вигляд клоунів: "А так ми маємо вигляд клоунів, які погрожують ядерною бомбою у відповідь на дитячий безпілотник".

Разом з тим вкид про нібито підготовку Росією до завдання ядерного удару по Україні розганяли мережею саме тролі Пригожина.

Удар по Кремлю 3 травня 2023 року - головне

У ніч на 3 травня пара безпілотників атакувала Кремль. Російській ППО вдалося нібито заглушити обидві "пташки".

Уламки дрона зачепили дах адміністрації Путіна і спричинили невелику пожежу. Сам Путін, стверджує його прес-секретар Дмитро Пєсков, в порядку і готується до святкування Дня перемоги в Москві 9 травня.

Москва офіційно звинуватила Україну в замаху на Путіна і пригрозила таким же заходом у відповідь. Після чого рашистські воєнкори разом з депутатами Держдуми і з екс-президентом РФ Дмитром Медведєвим почали закликати до ядерного удару і вбивства Зеленського.

У ніч на 4 травня Київ і Одесу знову атакували "Шахеди", цього разу з написами "За Кремль" і "За Москву".

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