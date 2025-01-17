'Варвари': російська армія перетворила в попіл село на Курщині (відео)

Тактику "випаленої землі" ворог застосовує не тільки в Сирії або в Україні, але й зараз бачимо,на власній території.

Російська армія стирає з лиця землі навіть власні населені пункти. Село Дар'їно в Курській області перестало існувати як населений пункт.

Моторошне відео з села опублікувала ударна група "Чорний лебідь" 225 окремої штурмової бригади.

"Росіяни перетворюють на попіл російські села. Подивіться - так виглядає Дар'їно, що на Курщині, після місяця наступу росіян. Якщо раніше ми думали, що тактика "випаленої землі" застосовується десь в Сирії або в Україні, то зараз бачимо, що навіть своє для них не має значення", - зазначили військові

У "Чорному лебеді" додали, що росіянам потрібна земля для ресурсів, люди - щоб добувати ті ресурси. Натомість будувати і розвивати нікому не цікаво.

"Варвари", - підсумувала ударна група.

Курська операція - останні новини

Як писав УНІАН, на Курщині піхота РФ молилась і ховалась у церкву від української Bradley. Російські окупанти сховалися в підвалі, а один із російських блогерів написав: "Піхота Збройних сил України намагається добити наших бійців".

Також експерт Павло Нарожний прокоментував новий наступ ЗСУ на Курщині. За його словами, успіхи невеликі, проте свою роль все ж зіграв.

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