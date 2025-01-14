Російські воєнкори цитували Біблію, повідомляючи про те, що події відбуваються у селі Погребки.

Російські солдати молились та ховалися у підвалі церкви Святого Михаїла у селі Погребки Курської області РФ, сподіваючись врятуватись від вогню української бойової машини M-2 Bradley, яка працювала по ворожій піхоті поблизу храму.

Як пише Forbes, ця мальовнича церква в селі Погребки Курської області стала центром запеклих боїв між українськими та російськими військами.

Українські підрозділи намагаються прорватися через оборону в Погребках, тоді як російські війська прагнуть зупинити їхній наступ. Поле бою наповнене звуками стрільби з автоматичних гармат, вибухів скинутих із дронів бомб, а піхота ховається у підвалах, рятуючись від ударів.

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Битва навколо церкви Святого Михаїла є частиною ширшого протистояння за територію, яку українці захопили в Курській області ще в серпні. Росіяни намагаються повернути цю територію, однак їхні зусилля наштовхуються на локальні контратаки ЗСУ.

Бій за церкву, що тривав близько доби, досяг кульмінації, коли M-2 Bradley, імовірно з 47-ї механізованої бригади України, підійшла до храму й відкрила вогонь із 25-міліметрової гармати. Російські солдати сховалися в підвалі, а один із російських блогерів написав: "Піхота Збройних сил України намагається добити наших бійців". При цьому він благочестиво процитував Біблію:

"Не бійся, бо Я з тобою; не лякайся, бо Я Бог твій; Я зміцню тебе, Я тобі допоможу, Я підтримаю тебе правицею правди Своєї".

Ситуація на фронті залишається хаотичною. В Погребках і загалом у Курській області бої надзвичайно інтенсивні, пише видання. У недавньому штурмі росіяни втратили близько 400 солдатів. Ще 200 північнокорейців загинули під час попередньої атаки. Українські підрозділи також зазнають втрат, зокрема, під час невдалих спроб розширити фронт.

M-2 Bradley, що увійшла в Погребки, діяла сміливо, попри небезпеку від дронів, що постійно патрулюють небо. Однак удача екіпажу не тривала довго: російський безпілотник із 34-ї окремої мотострілецької бригади запустив гранату, яка пошкодила машину. Один із російських блогерів стверджував, що удар "зрушив машину з місця".

Село Погребки досі перебуває у "сірій зоні" між лініями обох сторін. Російські джерела заявляють, що контролюють більшу частину населеного пункту, тоді як Український центр оборонних стратегій повідомляє про вихід ЗСУ на північну околицю села.

Попри всі зусилля обох сторін, бої в Погребках продовжують забирати сотні життів. За перші два місяці сутичок російська армія втратила більшу частину двох батальйонів. З огляду на інтенсивність нинішніх боїв, втрати залишаються високими. "Війна як вона є", - філософськи зауважив один із російських блогерів.

Курська операція ЗСУ

Як писало WP, якщо Україна втратить контроль над захопленою частиною Курської області, Росія вивільнить 60 тисяч солдатів і піде у масштабний наступ та може захопити більше території, зокрема Сумську область.

Водночас військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко зазначав, що Курська операція "поламала геополітичні розклади Росії на будь-які переговорні процеси". Росія припинила будь-які розмови в контексті мирних переговорів, оскільки армія РФ не може витіснити ЗСУ зі своєї території.

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