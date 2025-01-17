Логічний важіль перед переговорами: аналітик The Hill розкрив задум ЗСУ на Курщині

Присутність українських військ на російській території може стати вагомим аргументом на переговорах із Росією.

Початкове вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року викликало сумніви у багатьох експертів, але тепер ситуація змінилась. Держсекретар США Ентоні Блінкен, що завершує свою каденцію, зазначив, що присутність України в регіоні може зіграти ключову роль у переговорах з Росією, пише у статті для The Hill асоційований науковий співробітник лондонського аналітичного центру Товариства Генрі Джексона Девід Кириченко.

Після першого року повномасштабної війни лінія фронту стабілізувалася, перетворюючи конфлікт на війну на виснаження. Колишній український головком Валерій Залужний в інтерв’ю 2023 року визнав свою помилку, недооцінивши здатність Росії вести затяжну війну: "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну".

Російський підхід до людських втрат відрізняється: Володимир Путін співвідносить їх із втратами під час Другої світової. Внаслідок цього можна припустити, що Кремль готовий принести у жертву ще більше життів заради своїх цілей. Опитування в Росії у 2024 році підтверджують, що більшість населення підтримує війну.

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Війна на виснаження, хоч і затягує конфлікт, вигідна Росії. Як зазначає The Economist, "Росія не може воювати вічно. Але за нинішніх умов точка зламу може настати раніше для України".

У жовтні український головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що наступ під Курськом змусив Росію перекинути 50 тисяч військових. Цей крок не лише виснажив ресурси РФ, а й продемонстрував здатність України діяти на території супротивника. Серія українських атак із застосуванням безпілотників на російській території підтвердила її стратегічну здатність завдавати ударів у глибокому тилу ворога.

У країні з історією раптових політичних потрясінь, як-от розпад Радянського Союзу, військові невдачі можуть спровокувати непередбачувані зміни. У 1917 році саме поразки в Першій світовій війні стали каталізатором революції. Хоча нинішні обставини інші, потенціал для подібних "чорних лебедів" залишається високим.

Символічне значення

Операції України в Курській області мали також символічний характер, кидаючи виклик обмеженням, накладеним західними союзниками щодо ударів по Росії. Наступ змінив наратив, підвищивши віру у перемогу України. Згідно з опитуванням, вперше з листопада 2023 року більшість американців висловили впевненість у перемозі України.

Цей наратив важливий, адже західна підтримка є вирішальною для успіху України. Проте адміністрація Байдена зволікала з наданням необхідної зброї, зосереджуючись більше на політичних аспектах, ніж на посиленні українських військових спроможностей.

Зараз російська економіка стикається з дедалі серйознішими викликами: інфляція, санкції та зниження доходів від нафти підривають її стабільність. Це створює стратегічне вікно для нової адміністрації США, щоб посилити тиск на Кремль.

Україна, зі свого боку, прагне використати свої успіхи в Курській області як важіль у майбутніх переговорах. Присутність її військ на російській території може стати вагомим аргументом на переговорах із Росією.

Курська операція - останні новини

Як писав УНІАН, на Курщині піхота РФ молилась і ховалась у церкву від української Bradley. Російські окупанти сховалися в підвалі, а один із російських блогерів написав: "Піхота Збройних сил України намагається добити наших бійців".

Також експерт Павло Нарожний прокоментував новий наступ ЗСУ на Курщині. За його словами, успіхи невеликі, проте свою роль все ж зіграв.

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