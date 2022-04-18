Баласинович закликала жителів міста бути пильними та повідомляти в ДСНС про пожежі.

У Василькові Київської області зранку 18 квітня пролунали вибухи. Мер міста Наталія Баласинович повідомила, що працювала ППО.

Про це йдеться у відеозверненні у Facebook міського голови.

"Хочу повідомити у нас все під контролем... Дякуючи нашим ППО, все добре, зараз ви чуєте вибухи, детонують деякі речі", - зазначила мер у своєму відеозверненні.

Баласинович закликала жителів міста бути пильними та повідомляти в ДСНС про пожежі, а також не поширювати у мережі фото та відео з місцями загоряння.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Бровари: пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

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