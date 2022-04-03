Місяць тому ця територія вже була обстріляна ворожими ракетами і зазнала значних руйнувань.

Російські військові завдали ракетного удару по Василькову (Обухівський район, Київщина).

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр".

"Сьогодні ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Місяць тому ця територія вже була обстріляна ворожими ракетами і зазнала значних руйнувань.

"Майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі", - зазначили в командуванні.

Там зауважують, що обстріл був підступним і мав на меті залякати мирне населення. Серед місцевих є поранені.

"На територію, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу. За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей", - сповістили в командуванні.