Російські військові завдали ракетного удару по Василькову (Обухівський район, Київщина).
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр".
"Сьогодні ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Місяць тому ця територія вже була обстріляна ворожими ракетами і зазнала значних руйнувань.
"Майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі", - зазначили в командуванні.
Там зауважують, що обстріл був підступним і мав на меті залякати мирне населення. Серед місцевих є поранені.
"На територію, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу. За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей", - сповістили в командуванні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, міський голова Василькова Наталія Баласинович повідомила, що близько 7 години ранку 8 ворожих ракет пролетіло над військовими частинами і над аеродромом. Деякі ракети ПВО вдалось збити, але інші влучили в аеропорт і склади з паливно-мастильними матеріалами та зброєю.