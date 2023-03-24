Очевидно, кримська ПВК - спільний проект гауляйтера та "кухаря Путіна".

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов створив на півострові власну ПВК, якою командує один з топ-"вагнерівців".

Як повідомляє проект "Важные истории", наразі Аксьонов один з найближчих союзників ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Ймовірно, так звана кримська ПВК - спільний проект Пригожина та Аксьонова.

Про створення "нового війського підрозділу" в Криму Аксьонов публічно оголосив у березні цього року. За даними ЗМІ, йдеться про приватну військову компанію "Конвой".

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У Telegram навіть з'явився однойменний канал із закликами вступати до ПВК, а також пропагандистські тексти про конспіративні теорії.

Формально "Конвой" - це військовий бойовий резерв (БАРС). Найманці підписують два контракти - з ПВК та "міноборони". Бойовикам обіцяють близько 200 тисяч рублів зарплати, а командуванню - 300 тисяч. Крім того, найманцям обіцяють землю "у Криму чи Абхазії".

Наразі ПВК налічує близько 300 найманців, а позиції розгорнуто у Херсонській області.

"Це ПВК Аксьонова, але все командування - колишні працівники ПВК "Вагнер". Усі - давно знайомі один одному люди", - заявив екс-найманець "Конвою".

Роботу нової ПВК курує права рука Пригожина Костянтин Пікалов з позивним "Мазай". Зокрема, саме цей "вагнерівець" курує підрозділи ПВК Пригожина в Африці.

"Мазаю" допомагає є Василь Ящиков, який заявляє, що його предок був "козаком та особистим охоронцем імператора Миколи II та імператриці Марії Федорівни".

ПВК у Криму

Чутки про зближення Пригожина та Аксьонова поширюються вже кілька місяців. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Криму окупаційна влада планує побудувати базу для ПВК "Вагнер".

Щоб здійснити задумане влада нібито повинна виділити 500 га в одному із гірських районів півострова. Відзначимо, що така площа дорівнює площі орієнтовно 700 футбольних полів, або п’яти квадратних кілометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, ПВК "Вагнер" може вперше отримати власну базу на підконтрольній Росії території без впливу інших військових і чекістів. З іншими губернаторами РФ також велися схожі розмови, однак у них і близько немає ресурсу Аксьонова. Пригожину подобається, яку модель влади вибудував глава Криму, тож він бачить у ньому хорошого союзника.

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