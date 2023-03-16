Сьогодні росіяни виклали в мережу одразу два ролики-провокації за участі підставних бійців ЗСУ.

СтратКом ЗСУ викрив чергову психологічно-інформаційну операцію з боку окупантів, спрямовану на дискредитацію українських захисників.

Як повідомило відомство у своєму Telegram, 16 березня росіяни виклали в мережу одразу два ролики-провокації на яких бійці ЗСУ нібито підпалюють Священну мусульманську книгу - Коран. Там уточнили, що мета такого "театру" - дискредитувати українських захисників на релігійному підґрунті та спровокувати відповідну негативну реакцію серед тих країн, де переважна частина населення сповідує мусульманство.

"Ми, офіційно, вчергове наголошуємо, що подібні факти у ЗСУ неможливі за замовчуванням, оскільки в наших військах захищають Україну та борються проти окупантів люди різних національностей і віросповідань. Всі вони є Героями для нашого народу, а їхні права, позиції та переконання захищаються в обов’язковому порядку", - нагадав СтратКом ЗСУ.

Також відомство уточнило, що, скоріш за все, у підставному відео головну роль зіграли саме "кадирівці". Про це свідчить десантний ніж, який росіяни випадково "засвітили" у кадрі. У СтратКом ЗСУ кажуть, що саме зброя такого типу закуповувалась для спеціального підрозділу "АХМАТ".

"Це і є справжнє ставлення до Ісламу у Тік-Ток "героїв", - констатувало відомство.

Підрозділ "АХМАТ" - спецпідрозділ Росгвардії, який дислокується на території Чечні. Він був названий на честь глави Республіки та поплічника Путіна Рамзана Кадирова.

Бойовики "АХМАТ" знущалися з людей на Луганщині

Відзначимо, що наразі бойовики підрозділу "АХМАТ" вважаються особистими військами лідера Чечні Рамзана Кадирова. Офіційно це угрупування очолює його близький друг Абузайд Вісмурадов.

Відомо, що нещодавно солдати саме цього підрозділу відзначилися злочинними рейдами та знущаннями з жителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Вони грабували місцевих жителів й навіть застосовували до них тортури, використовуючи електрострум.

Нещодавно СБУ ідентифікувала одного з командирів підрозділу, який керував окупантами на цьому напрямку. Його позивне прізвисько - "Лобзик".

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