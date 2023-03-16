Кремль скасував великий концерт в "Лужниках" на річницю анексії.

Російська влада відмовилася від ідеї масштабного святкування чергової річниці незаконної анексії українського Криму. Про це видання "Ведомости" дізналося від джерела, близького до адміністрації російського президента.

Якщо в минулі роки Кремль влаштовував масштабні гуляння з концертом в московських "Лужниках", то в цьому році відзначати крадіжку українського регіону планують "згідно поточної ситуації" - автопробігами і тематичними лекціями.

Цю інформацію підтверджують й інші російські видання, які також мають власні джерела у владі.

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Адміністратор однієї з груп в соцмережі "ВКонтакте", яка раніше вербувала масовку для концерту 22 лютого, коли святкували річницю вторгнення в Україну, і яка раніше анонсувала концерт на річницю анексії Криму, назвав причину скасування заходу. У коментарі виданню "Сирена", він заявив, що російські спецслужби "не рекомендують проводити" концерт у Москві "через ризики терактів".

Анексія Криму Росією

У лютому 2014 року Кремль вирішив скористатися короткостроковим вакуумом влади в Україні в перші дні після втечі Януковича і багатьох топ-чиновників. Російські військові без розпізнавальних знаків захопили стратегічні об'єкти півострова і фактично окупували його. Путін довго заперечував, що "зелені чоловічки" – це росіяни, але потім визнав факти.

16 березня окупанти провели на півострові псевдореферендум про входження до складу РФ, який не визнала ані Україна, ані інші країни світу та міжнародні організації. 18 березня Росія документально оформила анексію, яку офіційно визнала тільки одна країна світу – Нікарагуа.

У даний час з'явилася перспектива звільнення Криму військовим шляхом. За словами військового експерта Олександра Коваленка, півострів можуть деокупувати за сценарієм острова Зміїний.

Інший експерт – Олег Жданов - упевнений, що звільнити Крим військовим шляхом навіть легше, ніж Донбас в силу географічних причин.

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