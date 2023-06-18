Великобританія виділить близько 20 мільйонів доларів на посилення кіберзахисту України.

Велика Британія виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 20 мільйонів доларів) на посилення кіберзахисту України, зокрема здатності виявляти і відключати шкідливе ПЗ.

Як повідомляє Sky News, про це оголосив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Зазначається, що ця допомога дозволить Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії

Ця сума доповнює обіцяні минулого року 6,35 мільйона фунтів стерлінгів (8 мільйонів доларів). Також наголошується, що ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів потенційно можуть бути отримані від міжнародних союзників.

"Жахливі атаки Росії на Україну не обмежуються їх варварським вторгненням на територію, але також включають в себе огидні спроби атакувати їх кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських послуг до поставок енергії, невинному українському народу", - сказав Сунак.

Він зазначив, що це фінансування має вирішальне значення для зміцнення кіберзахисту України і підвищення здатності країни виявляти і відключати шкідливе ПЗ.

Також Sky News повідомляє, що наступного тижня Сунак попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україні, щоб допомогти відновити економіку країни після вторгнення Росії.

Допомога Україні від Великобританії

Раніше в Міноборони Британії показали відео з новими дронами, які вже в липні повинні з'явитися на озброєнні українських військових.

Також українські військові проходять підготовку з ведення оборонного бою у Британії, а крім того в цій країні проходитиме також підготовка українських пілотів на Ф-16.

Також Британія спільно з Данією, Нідерландами та США передають Україні сотні ракет малої і середньої дальності і пов'язаних з ними систем для посилення ППО.

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