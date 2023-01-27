Окупанти намагаються досягти тут проміжного успіху та захопити будь-яке місто, щоб прорвати оборону українських військ і рухатися далі.

Російські окупанти не полишають спроб наступу поблизу Вугледара на Донеччині, однак зазнають значних втрат і відступають.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, повідомляє Міністерство оборони в Telegram. "Поблизу міста Вугледар ворог не полишає спроби вести наступальні дії, проте противник зазнає значних втрат від наших Сил оборони і відступає", - розповів він.

За його інформацією, лише минулої доби ворог здійснив 322 обстріли та відбулося 58 бойових зіткнень. Втрати особового складу окупантів склали 109 чоловік вбитими та 188 — пораненими. Також було знищено чотири танки, три БМП, три гармати і три безпілотники "Орлан-10".

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"Тож інформація, яка публікується в проросійських телеграм-каналах значно перебільшена та не відповідає дійсності", - наголосив Череватий.

За словами офіцера, ворог намагається досягти тут проміжного успіху та захопити будь-яке місто, щоб прорвати оборону українських військ і рухатися далі. Для цього, як зазначив Череватий, ворог кидає в бій найкраще підготовлені підрозділи морської піхоти та десантників.

Що відбувається у Вугледарі

Як відомо, 26 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що війська РФ розпочали штурм міста.

За його словами, окупація міста допоможе російським загарбникам покращити своє становище на Донбасі та завадити ЗСУ просунутися до Кримського "коридору".

У Східному угрупованні військ повідомляли, що окупанти постійно вдаються до штурмів на Бахмутському напрямку, Авдіївському та Вугледарському напрямках, щоб прорвати українську оборону.

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