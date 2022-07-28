Міністр зазначила, що люди можуть залишитися без світла, води та тепла.

Жителів Донецької області закликали евакуюватися в більш безпечні регіони України. Українцям нагадали, що в області йдуть бої

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Звертаюся до жителів Донеччини. Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики і води, без тепла і зв'язку, без ліків і їжі, під обстрілами, піддаєте себе і своїм близьким смертельній небезпеці". Немає причин так робити. Евакуювавши. Вчасно", - йдеться в повідомленні.

За її словами, ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру.

"Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро - та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому людей потрібно перевозити в більш безпечні регіони. Особливо жінок, дітей, літніх людей, а також хворих і маломобільних", – зазначила Верещук.

При цьому вона вказала, що вже створений штаб для евакуації жителів Донецької області, розгортають сили і засоби, а в центрі і на заході України готуються приймати тимчасових переселенців.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Донецькій області йдуть запеклі бої, українські воїни тримають оборону.

При цьому в невизнаній цивілізованим світом "ДНР" заявили, що окупаційні війська Російської Федерації "звільнять" територію Донецької області до кінця серпня.

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