Зафіксовані факти утримання росіянами цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що ворог має втрати у живій силі та техніці, на окремих напрямках Збройні сили перейшли у контрнаступ.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Триває наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські загарбники завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках.

Також зафіксовані факти утримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

"Збройні сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ", - повідомили у Генштабі.

Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїни полку "Азов" розбили один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил Росії.

На Луганщині протягом дня захисники України знищили п'ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.

"Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони", - зазначили у Генштабі.

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