Вранці Головнокомандувач ЗСУ зробив публікацію з бійцями нашої армії та повідомленням, що прийшов час "повернути своє". Через кілька годин у тимчасово окупованому Бердянську стало сильно тривожно.

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) після ранкового натяку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про можливий початок контрнаступу погриміли сильні вибухи.

Місцеві стали повідомляти про сильні "хлопки" через кілька годин після публікації Залужного. Відповідні ролики поширюються по телеграм-каналам.

За попередніми даними, можливий "приліт" у районі порту міста, а також силам окупантів, які розмістилися на території бази відпочинку "Хімік".

Контрнаступ ЗСУ - сьогодні, можливо, початок операції

Нагадаємо, що вранці Залужний підняв українцям настрій раптовим роликом з бійцями ЗСУ і фразою про те, що "прийшов час повертати своє". Це наштовхнуло багатьох на висновок, що, можливо, сьогодні наша армія починає очікуваний контрнаступ, адже головнокомандувач ЗСУ навряд чи б просто так робив подібні публікації.

Також сьогодні вийшло інтерв'ю секретаря РНБО Данилова для BBC. У ньому він зазначив, що наша армія повністю готова до початку контрнаступу, однак терміни не назвав, адже це військова таємниця.

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