На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну жителі РФ в сльозах залишають окупований Крим.
Відео опубліковано в Мережі.
Мешканка РФ на відео в сльозах розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.
"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у себе вдома жили, настільки все душевно, по-домашньому", - сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.
Удар по аеродрому в Криму:
9 серпня 2022 року в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.
У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.
Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.
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