Мешканка РФ на відео в сльозах розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну жителі РФ в сльозах залишають окупований Крим.

Відео опубліковано в Мережі.

Мешканка РФ на відео в сльозах розповідає, що її повністю влаштовувало життя в окупованому Криму і вона не хоче нікуди їхати.

"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у себе вдома жили, настільки все душевно, по-домашньому", - сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.

Удар по аеродрому в Криму:

9 серпня 2022 року в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: