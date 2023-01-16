Офіційної інформації наразі немає.

У ніч на понеділок, 16 січня, в окупованому Росією Севастополі пролунали вибухи.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах. Згідно з повідомленнями у чатах, мешканці міста чули вибухи у багатьох районах, у деяких з них затремтіли вікна. Російська окупаційна адміністрація ще не коментувала подію.

Адміністратори російських каналів називають їх "хлопками" та повідомляють про "роботу протиповітряної оборони". Також пишуть про нібито збиття безпілотника.

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Вибухи у Криму

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня на військовій авіабазі в Новофедорівці прогриміли вибухи.

8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого почалася сильна пожежа. Внаслідок цього обрушилися два автомобільних прольоти.

У Міністерстві оборони Україні тоді сказали, що не можуть встановити причину загоряння, однак закликають притримуватися правил пожежної безпеки та не палити у невстановлених місцях.

Вже 29 жовтня у Севастополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що внаслідок цього отримали пошкодження російський фрегат "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".

А 4 січня в Севастополі чули вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Тоді окупанти заявили, що збили над містом два безпілотники.

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