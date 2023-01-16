У ніч на понеділок, 16 січня, в окупованому Росією Севастополі пролунали вибухи.
Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах. Згідно з повідомленнями у чатах, мешканці міста чули вибухи у багатьох районах, у деяких з них затремтіли вікна. Російська окупаційна адміністрація ще не коментувала подію.
Адміністратори російських каналів називають їх "хлопками" та повідомляють про "роботу протиповітряної оборони". Також пишуть про нібито збиття безпілотника.
Вибухи у Криму
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня на військовій авіабазі в Новофедорівці прогриміли вибухи.
8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого почалася сильна пожежа. Внаслідок цього обрушилися два автомобільних прольоти.
У Міністерстві оборони Україні тоді сказали, що не можуть встановити причину загоряння, однак закликають притримуватися правил пожежної безпеки та не палити у невстановлених місцях.
Вже 29 жовтня у Севастополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що внаслідок цього отримали пошкодження російський фрегат "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".
А 4 січня в Севастополі чули вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Тоді окупанти заявили, що збили над містом два безпілотники.