Стверджується, що сили ППО окупантів збили якийсь об'єкт. Про це заявляє й окупаційна влада.

У п'ятницю, 30 грудня, низка місцевих пабліків окупованого Севастополя повідомив про дуже гучні вибухи в місті. Наразі відомо мало подробиць.

Про те, що в Севастополі лунають вибухи, повідомляє Телеграм-канал "ЧП Севастополь" і публікує відповідне відео. На ньому видно, імовірно, роботу ППО окупантів. Ось що пишуть адміни тг-каналу:

"Дуже гучно, працює ППО! Без паніки".

Також паблік опублікував фото з місця вибухів, на якому видно слід від ракети над Севастополем. "А з Інкермана повідомляють, що вікна і предмети в будинку тряслися. За спостереженнями очевидців, найпотужніший вибух за весь час", - додає "ЧП Севастополь".

Вибухи в окупованому Криму

На тлі розмови про звільнення Україною окупованого Криму останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

Серед останніх інцидентів - вибухи 8 грудня в окупованому Севастополі, "було дуже гучно". Гауляйтер міста Развожаєв заявив про нібито збитого безпілотника.

Одним із найепічніших був вибух на Кримському мосту, що стався 8 жовтня 2022 року.

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