Дрон не був збитий російськими військовими.

Штаб Чорноморського флоту у Севастополі 20 серпня, наймовірніше, атакував цивільний БПЛА.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

OSINT-дослідники допустили, що удар по штабу ЧФ РФ в Севастополі був завданий цивільним безпілотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

Цей безпілотник може нести до 20 кг вантажу, розвивати швидкість до 150 км/год і перебувати в повітрі до семи годин. При цьому його можна вільно купити через інтернет.

На численних кадрах видно, що дрон не був збитий російськими військовими, що суперечить офіційній заяві окупаційної "влади" про нібито збиття БПЛА просто над дахом.

Як зауважують аналітики, безпілотник вибухнув від удару, а не від того, що спрацювала рашистська ППО.

Напередодні у штаб Чорноморського флоту в Севастополі врізався БПЛА. Окупанти стверджували, що безпілотник був збитий "стрілецькою зброєю", але впав на дах. В результаті у будівлі сталася пожежа.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередилася на захопленні Донбасу. Ворог провалив більшість штурмів, але готується до нової атаки на Донецькому напрямку. Бої тривають в районі Пісків, Нью-Йорка і Мар'їнки.

Окупанти мали частковий успіх на Миколаївському напрямку - зайняли південну околицю Благодатного.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться три ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Вчора в окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. У небі над півостровом нібито збивали БПЛА невстановленого походження.

Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, влучивши в цивільну багатоповерхівку. Багато постраждалих.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну.

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