Росія буде намагатися відволікти ЗСУ від Криму будь-якими засобами.

В окупованому Криму знову працює рашистська ППО. Жителі Алупки повідомили про вибухи та спалахи далеко від берега.

Про це йдеться в місцевих пабліках.

На думку військового експерта Олега Жданова, можливо, було завдано удару по Чорноморському флоту.

"Раз Росія мовчить - мабуть, з берега не було видно. Відстань могла бути досить велика. Вибух же високо піднімається, його видно. А ось що там за плавзасіб був - судно або корабель", - сказав він в ефірі FREEDOM UA.

Він додав, що тепер Україна може отримувати супутникові знімки: "Якщо встигли сфотографувати це місце – то сьогодні або завтра ми з вами побачимо, що це було".

Жданов упевнений, що після серії вибухів у Криму Росія спробує відволікти українські сили від півострова.

"Я думаю, що вони будуть посилювати (угруповання в Криму – ред.). До речі, активність на Харківському напрямку може бути відволікаючим маневром для ЗСУ. Для того, щоб ми зайнялися цим напрямком", - додав він.

Експерт зазначив, що у противника наразі немає сил, щоб пробити оборону Харкова.

"Вони будуть намагатися відволікти нас від Криму будь-якими засобами", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередилася на захопленні Донбасу. Ворог провалив більшість штурмів, але готується до нової атаки на Донецькому напрямку. Бої тривають в районі Пісків, Нью-Йорка і Мар'їнки.

Окупанти мали частковий успіх на Миколаївському напрямку - зайняли південну околицю Благодатного.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться три ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Вчора в окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. У небі над півостровом нібито збивали БПЛА невстановленого походження.

Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, влучивши в цивільну багатоповерхівку. Багато постраждалих.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: