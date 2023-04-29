Там додали, що на Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на цих ділянках фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там зауважили, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, де україїнські військові тримають оборону.

Крім того, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Відео дня

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждала ціла низка населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

"На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області", - повідомили в Генштабі.

Там додали, що на Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

Війна в Україні: новини

У Бахмуті тривають надважкі бої. Українські військові захищають кожен сантиметр землі, попри те що окупанти кинули всі сили на захоплення цього міста.

А на Луганщині російські окупанти в школі дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

Вас також можуть зацікавити новини: