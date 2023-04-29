Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на цих ділянках фронту.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там зауважили, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, де україїнські військові тримають оборону.
Крім того, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждала ціла низка населених пунктів.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав.
"На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області", - повідомили в Генштабі.
Там додали, що на Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.
Війна в Україні: новини
У Бахмуті тривають надважкі бої. Українські військові захищають кожен сантиметр землі, попри те що окупанти кинули всі сили на захоплення цього міста.
А на Луганщині російські окупанти в школі дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.