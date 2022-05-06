Окупантам не вдалося повністю захопити під свій контроль Рубіжне.

Голова Луганської ВГА Сергій Гайдай повідомив деталі наступу російських окупантів на Донбасі.

Ситуація в Сєвєродонецьку дійсно важка, але до оточення ще далеко. Звичайно, їм потрібне місто, тому що це обласний центр, ясна річ, що потім можна святкувати грандіозну перемогу і звичайно їм потрібно взяти в оточення наших військових - спробувати перерізати трасу на Бахмут, якраз там, де Попасна", - зазначив Гайдай.

Також, за його словами, окупантам не вдалося повністю захопити під свій контроль Рубіжне.

"Вже неодноразово вони заявляли, що Рубіжне взяли, але, тим не менш, пройти далі вони не можуть і як стояла там Нацгвардія, так вони доблесно стоять там і далі і відбивають всі атаки ворога", - заявляє Гайдай.

"Спочатку наші війська залишили велику територію Луганської області, але тільки тому, що не було сенсу тримати оборону і вздовж російського кордону. Це була б незрозуміла операція, яка протрималася б тиждень. Зараз вибудували оборону, яку вже третій місяць, як бачимо, прорвати не можуть", - додає Гайдай.

За словами Гайдая, наступ окупантів пішов не так, як вони розраховували.

"По-перше, закінчилися свіжомобілізовані, їм немає звідки брати "гарматне м'ясо", в боях гинуть і російські солдати, яких перетягують з території Росії, і "ЛНРівці", і представники ПВК, яких достатньо у нас, в атаку кидають роту ПВК точно. Кадирівці взагалі в бій не йдуть, вони тільки стріляють з відстані гранатометом по порожніх будівлях і якісь карти розглядають у лісі, підтверджуючи звання "тік-токерів". Наші сили теж не чекають в окопах наступу, періодично проводяться точкові удари ракетні і артилерії, знищується велика кількість і особового складу, і важкої техніки, і нафтобази глибоко в тилу ворога, що перерізає логістику і не дає можливості організувати широкомасштабний наступ. Тому зараз відбуваються "повзучі атаки". Вони потихеньку намагаються знищувати всі населені пункти, до тла все розстрілюють і там вже потихеньку починають продавлювати, коли вже просто нема за що триматися нашим військовим", - розповів глава ВЦА.

Нагадаємо, Гайдай заявляв, що ворог докладе всіх зусиль, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або Попасну.

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