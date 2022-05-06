За даними глави Луганської області Сергія Гайдая, ворог докладе всіх зусиль, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або Попасну.

У Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні.

Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Готуємося до більш потужних наступів в найближчі три-чотири дні. Вони кинуть всі зусилля, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або в Попасну", - зазначив він.

При цьому Гайдай висловив упевненість, що Сили оборони відіб'ють атаки ворога.

Гайдай також повідомив, що ситуація в Попасній вже давно "дуже важка". Місто майже повністю зруйноване.

"Тому що її цілодобово бомблять, розстрілюють з усіх видів озброєння й іноді навіть батальйонами атакують позиції наших військових", - додав він.

Крім того, Гайдай розповів, що в селі Воєводівка біля Сєвєродонецька тривають запеклі бої, і кілька разів населений пункт вже переходив до орків, але потім наші війська відбивали його.

Також тривають бої в селі Білогорівка біля Лисичанська, де "ворог намагається захопити позиції для того, щоб взяти в оточення всіх військових, які знаходяться на підконтрольній території Луганської області".

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Луганщина перебуває під постійним вогнем. Евакуація людей ускладнена, оскільки окупанти не дають зелені коридори, домовленості про евакуацію цивільного населення постійно порушуються.

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