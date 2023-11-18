Вони не мають вирішального значення для оборони країни, каже Федір Веніславський.

З початку повномасштабної війни майже 20 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з сусідніми країнами, щоб уникнути мобілізації.

Про це пише BBC з посиланням на дані про нелегальний перетин кордонів від Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини. Згідно з відповіддю, мова йде про 19 740 людей. Ще 21 113 осіб намагалися перетнути кордон, але їх спіймали, сказали журналістам в Україні.

"Більшість - 14 313 осіб - намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а решта 6 800 осіб скористалися підробленими офіційними документами, в яких були вказані фіктивні пільги, наприклад, вигадані хвороби, повідомила українська влада", - пише видання.

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Представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський у коментарі BBC визнав, що проблема з купівлею підроблених документів дійсно є, робиться все можливе, щоб звести кількість корупційних справ до мінімуму. "Але, на жаль, я хотів би підкреслити, що корупція дуже живуча", - сказав він.

Також він заявив, що кількість людей, які виїхали або намагалися виїхати, не впливає на хід бойових дій, тому радикально збільшувати число тих, що підлягають мобілізації, не планують.

"Я переконаний, що стійкість і готовність українців до захисту своєї незалежності, суверенітету і свободи становить 95-99%. Тих, хто намагається уникнути мобілізації, - близько 1-5%. Вони точно не мають вирішального значення для оборони України", - сказав Веніславський.

Виїзд з України: дані прикордонників

У липні у Державній прикордонній службі заявили, що з 24 лютого 2022 року близько 19 тисяч осіб намагалися незаконно перетнути кордон.

Зазначалося, що в середньому близько 150 людям щодня відмовляють у перетині кордону. Велика частина з них - чоловіки у віці від 18 до 60 років.

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