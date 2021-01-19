Чоловік підозрюваної - лейтенант ЗСУ, її мати - волонтер, а сама дівчина приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. У неї двоє дітей, найменшій ще немає й півтора року.

У вівторок, 19 січня, у Києві поліція затримала жінку-військовослужбовця Вікторію Котеленець з позивним «Фортуна», яку, орієнтуючись на фотографію, підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених під час «параду у 2014 році.

Про це на своїй сторонці у Facebook повідомила екс-журналістка та військовослужбовець Олена Білозерська, а також ветеран та нардеп Яна Зінкевич.

«Сьогодні у Києві поліція затримала Вікторію Фортуну Котеленець. Віка приїхала до Києва, щоб отримати у Міністерстві ветеранів посвідчення УБД. Там її і затримали. Далі одразу повезли в суд на обрання запобіжного заходу», - розповіла Білозерська.

За її даними, Вікторію Котеленець підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених, коли дирівці" у 2014 році влаштували той принизливий "парад".

«Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Віки з'явилися восени 2015 року. Нагадаю, ми знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла у наш підрозділ, після того, як втекла з окупованого Донецька. Жінка на фото з полоненими має довге світле волосся і справді зовні схожа на теперішню Вікторію, але Віка показала тоді багато своїх фото за літо 2014 - вона там виглядає зовсім по-іншому, має темну коротку зачіску. За місяць, чи скільки там до "параду", таке волосся не відросте», - впевнена Білозерська.

Також вона нагадала, що Вікторію неодноразово допитували співробітники СБУ з приводу цих фото, «і щоразу переконувались, що на фото не вона».

«До чого докотилась ця *** зелена влада, коли у нас заслужену ветеранку, добровольця, хорошу дівчину Вікторію Фортуну Котеленець затримує Головне слідче управління при отриманні заслуженого посвідчення УБД в Міністерстві Ветеранів. (Головне який ще й момент підібрали, під час отримання посвідчення !!!!)», - прокоментувала затримання Яна Зінкевич.

«Ми всі, добровольці, що були в ПС знаємо її і її чоловіка - також ветерана з 14 року! Який до біса сепаратизм? В комісії по наданню статусу УБД є представники всіх структур, до прикладу МВС та СБУ. Тобто на етапі наданню статусу ви жодних претензій не мали, а тепер раптово такі обвинувачення?» - зазначила вона.

Чоловік підозрюваної - лейтенант ЗСУ, її мати - волонтер. У неї двоє дітей, найменшій ще немає і півтора року.

Варто відзначити, що ще у 2014 році український активіст і волонтер, що допомагав військовим в зоні проведення антитерористичної операції, Олексій Біда на своїй сторінці в соціальних мережах написав про те, що серед конвоїрів військовополонених в "ДНР" можна було помітити так звану "міністра культури ЛНР" Ірину Філатову "з рушницею і одягнену в уніформу".

І на сайті "Миротворець" сепаратистка з фотографії відзначена саме як Ірина Філатова.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко