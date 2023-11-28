Ігнат назвав необхідну кількість винищувачів.

Ключем до успіху під час деокупації українських територій є перевага в повітрі. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтервʼю виданню "Новинарня".

Його запитали, чи стануть американські винищувачі F-16 "панацеєю" для звільнення Криму. "Стане, але не літаком єдиним. Треба дивитись комплексно. Без контролю повітря неймовірно важко це робити. Ми не зможемо проводити успішні операції наземні з деокупації без переваги в повітрі. Перевага в повітрі - це ключ до успіху", - відповів він.

На думку речника Повітряних сил, українська армія потребує близько 150 таких винищувачів, але ще необхідно отримати навчально-бойові літаки та спеціальну техніку до них.

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F-16 для України: останні новини

Нещодавно у Пентагоні оголосили, що Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, голова Міністерства оборони Лойд Остін зголосився очолити "коаліцію спроможностей" з розвитку українських Повітряних сил України в питанні керування винищувачами.

Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону повідомляв, що зараз українські пілоти літають на цих літаках з інструкторами, однак перебувають в очікуванні самостійних вильотів.

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