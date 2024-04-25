За даними ЗМІ, всі пілоти дуже молоді - їм від 20 до 22 років.

Пілоти ЗСУ навчаються літати на сучасних винищувачах F-16 на південному заході Франції.

"Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом ЗСУ. Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великобританії, де опановують англійську мову", - йдеться у повідомленні видання BFM TV.

При цьому, за даними видання, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають досвід польотів на цивільних або навчально-тренувальних літаках.

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Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16. Видання додало, що українські пілоти проходять підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.

Видання деталізувало, що у програму підготовки входять тренування на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед тим як сісти за штурвал F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.

Лише після цього періоду навчання, який триватиме півроку, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають ці американські винищувачі.

Винищувачах F-16 для України

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, на якому етапі наразі перебуває перша група українських пілотів, яких готують до польотів на F-16.

"Все залишається у робочому порядку. Зараз наші пілоти проходять завершальний етап у США та Данії, де навчаються літати на літаках F-16", – розповів Євлаш, додавши, що інші групи також продовжують навчання.

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