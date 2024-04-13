Він зауважив, що вже виділених коштів вистачить на те, щоб довчити пілотів, які вже розпочали освоювати ці винищувачі.

Через брак виділення фінансування для допомоги Україні, деякі програми можуть опинитись під загрозою закриття з 2025 року.

Про це сказав у розмові з Голосом Америки генерал Ден Гокансон, голова Бюро Національної гвардії. "З 1993 року Каліфорнійська національна гвардія співпрацювала з Україною, і щороку вони проводили з десяток обмінів", – розповів він про початок роботи Державної програми партнерства (SPP).

За словами Гокансона, військові ЗСУ зарекомендували себе як компетентні та патріотичні фахівці, тож коли різні оглядачі пророкували падіння Києва "за три дні", генерал попереджав, щоб вони не робили "поспішних висновків". Він був упевнений, що українські військові, яких тренували він і його колеги, і у яких навчалися й самі, не здадуться без бою.

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Гокансон зазначив, що в рамках цієї програми співпраця в Україні тривала до самого початку вторгнення у 2022 році, а потім перемістилася на інші локації.

"У той час ми вивели наші сили та відновили навчання в Німеччині... І ми плануємо продовжувати це робити без обмежень у часі, як і до війни", - сказав генерал.

Але, за словами генерала, готовність армії – це одна справа, фінансові ресурси – зовсім інша.

Наприклад, у випадку з підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16 ресурсів вистачає, щоб підготувати тих, які вже проходять навчання, але якщо програму потрібно буде продовжити й розширити, то для цього будуть потрібні додаткові ресурси – гроші, інструктори та літаки.

Але, як зазначив Гокансон наразі є все, що потрібно, щоб завершити програму навчань до кінця цього року.

Генерал також зауважив, що навчання українських військових у Європі за програмою EUCOM, яку частково фінансують США, також може опинитися під питанням, якщо Конгрес не ухвалить додатковий пакет допомоги Україні на суму понад $60 млрд.

Він додав, що бачить "велику додану вартість" у навчанні українських військових, і вважає, що користь від цього отримують і американці.

F-16 для України

Видання Politico писало, що Захід запізнився з передачею літаків F-16 Україні, адже РФ уже має засоби боротьби з ними.

Україна чекає на обіцяні від західних партнерів багатоцільові винищувачі F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, чим ці літаки допоможуть захисникам України на фронті.

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