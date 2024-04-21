Експерт зауважив, що деякі покращення на фронті з появою винищувачів все ж будуть.

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що сучасні винищувачі F-16 точно мали б вплив на перебіг війни в Україні впродовж 2022 або першої половини 2023 років, проте наразі російські окупанти почали готуватися до появи таких літаків, через що навряд чи відбудеться переломна зміна під час бойових дій на фронті.

"Разом із тим росіяни вже почали готуватися до появи таких літаків, і фактично, станом на сьогодні говорити, що буде якась суттєво переломна зміна саме в ході бойових дій на рівні фронту вже, на жаль, не доводиться. Тому що росіяни достатньо сильно наситили свої системи протиповітряної оборони, залучені як на лінії фронту, так і безпосередньо на окупованих територіях України. Усе ж таки F-16 достатньо складно ефективно застосовувати всі свої можливості повною мірою", - пояснив експерт в коментарі для "Еспресо".

Долінце зауважив, що для справді значних змін на фронті, Україні потрібно не десятки таких винищувачів, а понад 100. Він додав, що точкові покращення з появою винищувачів все ж буде помітно.

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"У першу чергу, це зміна дальності, на якій українська авіація зможе знищувати ворога, бо ті радянські МіГ-29 в принципі мали обмеження по тих засобах ураження, які використовувались. Тобто це, як правило, знищення цілей на відстані від 50 до 80 км. Якщо ми говоримо про F-16, то це все ж таки розширення спектра і можливостей знищення ворога на відстані, як правило до 140-160 км, якраз внаслідок більш сучасного радара, який встановлений на даному типу літака", - підкреслив фахівець.

За його словами, другою важливою складовою є використання більш далекобійної зброї, до прикладу, "повітря - повітря".

"З іншої сторони, маємо розуміти, що цей літак також має певний спектр озброєння "повітря - земля" - це можливість завдавання ударів по наземних цілях, але говорити про те, наскільки ці літаки зможуть бути долучені до підтримки наземних сил і знищення саме наземних цілей, лише після того, коли буде визначено той перелік і кількість зброї, яка буде такого типу передаватися Україні", - наголосив експерт.

На думку Долінце, позицію України на фронті суттєво змінили б винищувачі F-35, проте зараз про їхнє надання ще не йдеться.

Поява винищувачів F-16 в Україні: що може змінитися

Раніше військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, у чому винищувачі F-16 можуть допомогти Україні. За його словами, отримання літаків F-16 дасть змогу українським воїнам більше не страждати від авіабомб РФ.

"Треба пам'ятати, що Авдіївку довелося залишити саме через те, що її просто закидали і стерли з лиця землі авіабомбами. Якби ще тоді в нас були F-16, то ЗСУ не втратили б місто", - пояснив експерт.

Водночас речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, як винищувачі F-16 вплинуть на перебіг бойових дій в Україні. Він зазначив, що вони суттєво посилять протиповітряну оборону країни.

"Ми нещодавно бачили атаку Іраном Ізраїля, як ефективно відпрацювала ППО союзників, яким вдалося знищити досить велику частину ракет, завдяки авіації. Тому не можна говорити, що літаки не вплинуть на перебіг бойових дій. Це значно посилить наші спроможності на полі бою та не тільки дозволить протистояти повітряним загрозам ворога, але й полегшить роботу наших піхотних підрозділів й морської компоненти. Але звісно, все залежить не тільки від F-16, а від типу блоку та радару, а також озброєння, оскільки літак є носієм ракет", - зауважив він.

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