За його словами, на Луганщині буде важкий, але вирішальний тиждень.

ЗСУ мають усі шанси втримати міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Про це у коментарі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов.

"На мій погляд, ми зможемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. За останні дві доби ЗСУ дуже добре "пройшлись" по складах боєприпасів та ближньому тилу російських військ. У найближчі день-два це повинно дуже сильно вплинути на можливості російської артилерії та відповідно на активність їхніх наступальних дій. Бо російська піхота без підтримки артилерії не хоче йти в бій. У цьому і буде наша перевага. Це важкий тиждень, але вирішальний", - сказав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, знищуючи житлові квартали. Однак місцеве населення відмовляється від евакуації. Станом на сьогодні в місті залишається 7-8 тис. мирних жителів. Інших вже депортували на окуповану територію Луганщини.

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