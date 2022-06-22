Руйнувань побільшало, зокрема у житлових кварталах старих районів міста.

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, знищуючи житлові квартали. Однак місцеве населення відмовляється від евакуації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник районної цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За його даними, станом на сьогодні в місті залишається 7-8 тисяч мирних жителів. Інших вже депортували на раніше окуповану територію Луганщини.

Мирні мешканці ховаються у бомбосховищах "Азоту". Українські військові підвозять їм їжу та медикаменти. Водночас людей важко переконати звідти евакуюватися.

Очільник РЦА наголосив, що руйнувань в Сєвєродонецьку побільшало – частина кварталів у старих районах міста останніми днями пошкоджена дуже серйозно.

Як повідомляв УНІАН, ворог двічі відкривав вогонь по заводу "Азот" в Сєверодонецьку, пошкоджено територію очисних споруд. У місті тривають запеклі вуличні бої.

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