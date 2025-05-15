У ГУР вперше публічно презентували нові морські дрони / колаж УНІАН, фото ГУР МОУ

Команда Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше презентувала новітні морські дрони, здатні нищити ворожі кораблі та літаки.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, 14 травня в Києві начальник ГУР Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura.

Йдеться про знамениту "кілерку" кораблів Чорноморського флоту Росії Magura V5; мультифункціональну платформу Magura V6P; дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак, а також модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

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Зауважується, що морські дрони Magura - це новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

ГУР презентувало серію ударних морських дронів Magura / фото ГУР МОУ

Так, упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura загалом було уражено 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили.

Зокрема, це два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі ЧФ Росії "Сєрґєй Котов", "Івановєц", "Цезарь Куніков" та інші судна. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

"Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили Чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням… А 31 грудня 2024 року, я вважаю, стався переломний момент в історії флоту - було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, як ви знаєте, ми знищили два літаки", - сказав командир Group 13 із позивним "Тринадцятий".

За два роки Magura уразила 17 морських та повітряних цілей Росії / фото ГУР МОУ
Морські дрони Magura завдали окупантам понад пів мільярда доларів збитків / фото ГУР МОУ

Морські дрони на війні проти Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше засновник та директор Ініціативи "Віддзеркалення війни" Джуліан Макбрайд заявив, що дешеві морські дрони України зробили революцію в історії воєн.

Він нагадав, що на початку травня українська військова розвідка за допомогою морського дрона "Магура-7" з ракетами AA-11 Archer знищила два винищувачі Су-30 поблизу Новоросійська.

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