За два роки застосування різних модифікацій дрона Magura загалом було уражено 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили, зокрема, два винищувачі Су-30.

Команда Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше презентувала новітні морські дрони, здатні нищити ворожі кораблі та літаки.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, 14 травня в Києві начальник ГУР Кирило Буданов з командою фахівців спецслужби вперше публічно презентували серію ударних морських дронів Magura.

Йдеться про знамениту "кілерку" кораблів Чорноморського флоту Росії Magura V5; мультифункціональну платформу Magura V6P; дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак, а також модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

Відео дня

Зауважується, що морські дрони Magura - це новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України.

Так, упродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Magura загалом було уражено 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили.

Зокрема, це два ворожі гелікоптери Мі-8, два винищувачі Су-30, великі кораблі ЧФ Росії "Сєрґєй Котов", "Івановєц", "Цезарь Куніков" та інші судна. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад пів мільярда доларів.

"Можемо впевнено сказати, що ГУР МО України, Group 13, витіснили Чорноморський флот РФ до пунктів їхнього базування. Вони сковані у своїх діях, вони не виконують жодних завдань за призначенням… А 31 грудня 2024 року, я вважаю, стався переломний момент в історії флоту - було знищено два російські гелікоптери Мі-8, один пошкоджено. Також, як ви знаєте, ми знищили два літаки", - сказав командир Group 13 із позивним "Тринадцятий".

Морські дрони на війні проти Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше засновник та директор Ініціативи "Віддзеркалення війни" Джуліан Макбрайд заявив, що дешеві морські дрони України зробили революцію в історії воєн.

Він нагадав, що на початку травня українська військова розвідка за допомогою морського дрона "Магура-7" з ракетами AA-11 Archer знищила два винищувачі Су-30 поблизу Новоросійська.

Вас також можуть зацікавити новини: