Україна розпочала повертати те, що було захоплене Росією ще до повномасштабного вторгнення.

Відновленя контролю над буровими платформами у морській акваторії між островом Зміїний та західним узбережжям Криму розширює операційний простір ЗСУ та наближає час визволення Криму. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі зазначають, що під контролем РФ бурові платформи вели незаконний видобуток на українському шельфі. Морські вишки слугували також військовими об'єктами РФ: вертолітними майданчиками та конструкціями для розміщення технічних засобів спостереження. Нині ця інфраструктура агресії ліквідована.

"Морські бурові платформи - власність України, захоплена російськими окупантами у 2014 році. Україна завжди повертає своє… Встановлення контролю над буровими платформами біля самого кримського узбережжя свідчить про розширення операційного простору Сил оборони України у Чорному морі й наближає час визволення Криму", - підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

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Крім того наголошується, що операція на газовидобувних платформах має велике символічне значення: Україна розпочала повертати те, що було захоплене Росією ще до повномасштабного вторгнення.

Повернення під контроль "вишок Бойка" - що відомо.

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

11 вересня Головне управління розвідки повідомило, що Україна повернула під свій контроль так звані "вишки Бойка" у Чорному морі - бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". В операції були задіяні сили підрозділів ГУР МО України.

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах. У розвідці зауважують, що ці ділянки є предметом інтересу для обох сторін, контроль над ними періодично переходить то до України, то до Росії.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що це сцецифічний об'єкт, оскільки це додаткові конструкції, які знаходяться в територіальному морі і за межами територіального моря, у виключній морській економічній зоні України. За її словами, самі вишки росіяни використовували для того, щоб розміщувати там розвідувальну та радіолокаційну апаратуру, а можливо і якісь протиповітряні засоби.

Гуменюк пояснила, що знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту.

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