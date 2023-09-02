Знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію довкола "вишок Бойка", які називає "небезпечними". Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола "вишок Бойка" в Чорному морі.

Гуменюк зауважила, що це сцецифічний об’єкт, оскільки це додаткові конструкції, які знаходяться в територіальному морі і за межами територіального моря, у виключній морській економічній зоні України.

"І вони небезпечні. Оскільки ми ще до початку повномасштабного вторгнення, виходячи на патрулювання цієї… акваторії, говорили, що напруження там, яке створювали російські кораблі, постійно провокуючи кораблі морської охорони, зокрема, воно межувало з "війною одного пострілу", - сказала речниця.

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Вона пояснила, що газоконденсатні родовища – це небезпечний район, де застосування зброї може мати дуже потужні наслідки.

"Тому там більше відбувалися такі перемовини, погрози, провокації загальним маневруванням і так далі. Але вогневих протистоянь не відбувалося – саме через небезпеку району", - зауважила Гуменюк.

За її словами, самі вишки росіяни використовували для того, щоб розміщувати там розвідувальну та радіолокаційну апаратуру, а можливо і якісь протиповітряні засоби. Так, додала речниця, з цієї точки зору, вишки мають сенс як опорний пункт для розташування подібної апаратури.

"Зараз, коли відбувалося звільнення острова Зміїний, ми чітко позначили, що знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту. І відповідно, вони намагаються повернути над ними контроль саме для того, щоб знов поновити там цю апаратуру. Але це дуже складно", - сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що це складно, зокрема тому, що йдеться про бурові платформи у відкритому морі, які є рухомими об’єктами.

"Тому приймаємо за основу: вони знаходяться там, на них можливе розташування апаратури, росіяни намагаються повернути контроль, ми цього не дозволяємо", - наголосила речниця.

Бої у Чорному морі - що відомо

Наприкінці серпня британська розвідка повідомила, що в акваторії Чорного моря Військово-морські сили України ведуть бої з авіацією російських окупантів навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом та Одесою.

Так, за даними розвідки, минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря.

Зауважується, що операторами платформ є компанія "Чорноморнафтогаз", яка була захоплена проросійською окупаційною владою Криму під час анексії 2014 року.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах. У розвідці зауважують, що ці ділянки є предметом інтересу для обох сторін, контроль над ними періодично переходить то до України, то до Росії.

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