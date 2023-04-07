Зараз Пентагон проводить перевірку і з'ясовує, чи був витік взагалі.

За витоком секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, стоїть Росія або проросійські елементи. Про це агентству Reuters розповіли три американських чиновника.

Видання зазначає, що витік таких конфіденційних документів вкрай незвичайний і автоматично потягне за собою розслідування.

При цьому найбільшу увагу спостерігачів привернули дані про втрати сторін, які містяться в опублікованих документах. Вони ж викликають основні сумніви. Згідно з тією версією документа, яка циркулює в соцмережах, йдеться про загибель всього лише 16-17,5 тисяч російських військовослужбовців.

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Однак співрозмовники Reuters відзначають, що за оцінкою Пентагону реальна цифра набагато вища – близько 200 000 убитих і поранених росіян.

У Пентагоні відмовилися коментувати справжність документів, дані в яких очевидно не сходяться з їх же власними оцінками. Російська влада також відмовилася відповідати на запит видання про коментарі.

Витік документів Пентагону - що відомо

Напередодні в Твіттер і Телеграм почали циркулювати фотокопії нібито секретних американських документів, в яких приведена нібито оцінка Пентагону ситуації на фронті в Україні станом на 1 березня. Також у документах наведено дані про нібито формовані в Україні бригади із західною технікою для майбутнього контрнаступу.

Коментуючи цей "злив", радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що опубліковані документи складені частково на відкритій інформації, а частково на фейках. За його словами, якби Росія дійсно отримала секретну інформацію з Пентагону, вона не стала б зливати її у відкритий доступ.

Цю ж думку висловлюють і представники української військової розвідки. Там підкреслюють, що документи явно були скомпільовані на основі інформації з відкритих джерел, а не з секретних даних.

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