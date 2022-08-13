В ОК "Південь" також підтвердили успіхи ЗСУ на півдні України.

Збройні сили України зруйнували останній чинний міст біля Каховської гідроелектростанції - саме ним російські окупанти переправляли свою техніку на територію Херсонщини.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що українські війська продовжують обстрілювати у регіоні точки тилового забезпечення та склади боєприпасів росіян.

Так, радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що 12 серпня внаслідок удару ЗСУ було виведено з ладу останній міст, яким окупанти переправляли військову техніку і боєприпаси на Каховську ГЕС.

Оперативне командування "Південь" також підтвердило атаку українських сил. Там додали, що ЗСУ підірвали склад боєприпасів у селищі Веселе Бериславського району Херсонської області.

"Вогонь наносився точково, щоб не зруйнувати греблю, а лише переправу, якою зараз користуються окупанти", - зазначили у відомстві.

Крім того, українська авіація завдала удару по російському опорному пункту під Андріївкою та скупченню живої сили й техніки загарбників під Брускінським.

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