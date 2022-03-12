Там заявили, що Святий Престол "готовий до будь-якого посередництва" для припинення війни в Україні.

Ватикан готовий зробити "все можливе", щоб допомогти в досягненні припинення вогню і посередництві в припиненні війни в Україні.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю Vatican News, зазначивши, що Святий Престол "готовий до будь-якого посередництва".

"У нас перед очима жахливі образи з України. Жертви серед мирного населення, жінок, людей похилого віку і беззахисних дітей, які заплатили своїми життями за безумство війни. Туга наростає, коли ми бачимо міста зі зруйнованими будинками, без електрики при мінусовій температурі, відсутністю їжі і ліків, а також мільйони біженців, в основному жінок і дітей, що рятуються від бомб. За останні кілька днів я зіткнувся з групою з них, які приїхали до Італії з різних куточків України: порожні погляди, обличчя без посмішок, нескінченний смуток... У чому вина тих молодих матерів та їхніх дітей? Нам потрібно було б володіти кам'яним серцем, щоб залишатися безпристрасними і дозволити цьому хаосу тривати, поки продовжують текти річки крові і сліз. Війна - це варварство", - сказав він.

Паролін також зазначив, що візит Папи в посольство Росії у Ватикані на наступний день після вторгнення в Україну, був особистим кроком, щоб "висловити владі в Москві свою заклопотаність з приводу ескалації війни".

Він підкреслив, що Папа не один раз виступав проти війни в Україні.

Крім того, кардинал зазначив, що днями говорив з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. В ході розмови він закликав російську сторону негайно припинити війну в Україні і сісти за стіл переговорів.

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