Неподалік окупованого Луганська ворог здійснив 20 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку безпілотника, після чого контроль над ним було втрачено.

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати безпілотники спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 30 березня.

Так, на тимчасово непідконтрольній Україні території, північніше від Луганська, біля населеного пункту Весела Гора, спостерігачі СММ здійснювали огляд території за допомогою безпілотника малого радіуса дії.

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Спостерігачі місії почули 20 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА, після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути безпілотник не вдалося.

"Перешкоджання роботі СММ ОБСЄ з боку російських найманців набуло систематичного характеру, їхньою метою є затримки та недопуск патрулів до місць або об'єктів, на яких готуються та проводяться різноманітні порушення", - зазначили у штабі.

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Автор: Антоніна Доломанжи